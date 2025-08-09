31
بو عاصي: سلاح حزب الله يشكل تهديداً وجودياً للبنان
Lebanon 24
09-08-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد النائب
بيار بو عاصي
على أن "نزع سلاح
حزب الله
أصبح ضرورة قصوى، حتى ولو بالقوة"، محذرا من أن "استمراره يشكل تهديداً وجودياً للبنان"، وأشار إلى أن "غياب الدولة هو ما يهدد الاستقرار وقد يقود إلى
حرب أهلية
، وإذا تحمّلت مسؤولياتها ستتمكن من تجنب الانزلاق إلى اشتباكات".
ورأى أن "حزب الله" سيلم سلاحه "فهذا ليس خياراً بل مسألة حتمية". واتهم الحزب بأنه "يتمسك بسلاحه ليس دفاعاً عن
لبنان
، بل لتحقيق مصالح سياسية مرتبطة بإيران وتكريس سياسة التهديد والابتزاز الداخلي". وسأل: "من أعطى الحزب الحق في تقييم قدرة
الجيش اللبناني
على حماية الحدود؟ حزب الله هو حزب سياسي ويجب أن يقتصر دوره على المجلس النيابي ومراقبة عمل الحكومة، الا انه يتجاوز ذلك ويشارك في أعمال دمرت لبنان وأدخلتنا في حروب، وهو فاشل في هذا الدور، ولا أحد قادر على إخراجنا مما أدخلنا فيه إلا
الدولة اللبنانية
".
ورأى أن "المسألة ليست سهلة ولكن إن كان هناك أصرار لا يمكن ان يقف حزب الله بوجه الجيش، لذا التحدي عند الطبقة السياسية ان تبقى على قرارها".
