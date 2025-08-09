Advertisement

لبنان

بو عاصي: سلاح حزب الله يشكل تهديداً وجودياً للبنان

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1402665-638903356983498883.jpg
Doc-P-1402665-638903356983498883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد النائب بيار بو عاصي على أن "نزع سلاح حزب الله أصبح ضرورة قصوى، حتى ولو بالقوة"، محذرا من أن "استمراره يشكل تهديداً وجودياً للبنان"، وأشار إلى أن "غياب الدولة هو ما يهدد الاستقرار وقد يقود إلى حرب أهلية، وإذا تحمّلت مسؤولياتها ستتمكن من تجنب الانزلاق إلى اشتباكات".
Advertisement

ورأى أن "حزب الله" سيلم سلاحه "فهذا ليس خياراً بل مسألة حتمية". واتهم الحزب بأنه "يتمسك بسلاحه ليس دفاعاً عن لبنان، بل لتحقيق مصالح سياسية مرتبطة بإيران وتكريس سياسة التهديد والابتزاز الداخلي". وسأل: "من أعطى الحزب الحق في تقييم قدرة الجيش اللبناني على حماية الحدود؟ حزب الله هو حزب سياسي ويجب أن يقتصر دوره على المجلس النيابي ومراقبة عمل الحكومة، الا انه يتجاوز ذلك ويشارك في أعمال دمرت لبنان وأدخلتنا في حروب، وهو فاشل في هذا الدور، ولا أحد قادر على إخراجنا مما أدخلنا فيه إلا الدولة اللبنانية".

ورأى أن "المسألة ليست سهلة ولكن إن كان هناك أصرار لا يمكن ان يقف حزب الله بوجه الجيش، لذا التحدي عند الطبقة السياسية ان تبقى على قرارها".
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: قرار الحكومة بسحب "سلاح حزب الله" تاريخيّ
lebanon 24
09/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية
lebanon 24
09/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب الله المتهم الأول بانفجار المرفأ
lebanon 24
09/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار
lebanon 24
09/08/2025 13:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:48 | 2025-08-09
06:47 | 2025-08-09
06:40 | 2025-08-09
06:37 | 2025-08-09
06:31 | 2025-08-09
06:26 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24