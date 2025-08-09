Advertisement

لبنان

السيد: الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1402678-638903376597964771.png
Doc-P-1402678-638903376597964771.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة "أكس":  "الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها، خاصةً المتضررين مباشرةً جراء العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان. من الجنوب إلى بعلبك وصولًا إلى ضاحية بيروت، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تخفيف آثار الحرب على العائلات المتضررة ودعم قدرتها على النهوض. ‏اليوم، اكثر من ٢٦٠ ألف لبناني في المناطق المتضررة مباشرةً من الحرب يتلقى مساعدات نقدية مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية على مدة ٦ أشهر، كجزء من التزامنا المستمر بحماية كرامة الناس وتعزيز قدرتهم على عودة حياتهم الطبيعية. ‏هذا الدعم هو رسالة واضحة: لن نترك أحدًا خلفنا، وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة، أينما كانوا". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص والسيد: الإعلام والدولة إلى جانب مرضى التصلب اللويحي في لبنان
lebanon 24
09/08/2025 13:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة حاضرة لأي خيار تتخذه الدولة لوقف العدوان وانسحاب إسرائيل
lebanon 24
09/08/2025 13:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يستمهل حراكه السياسي ويقف الى جانب الدولة في ملف الحياد
lebanon 24
09/08/2025 13:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
lebanon 24
09/08/2025 13:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:48 | 2025-08-09
06:47 | 2025-08-09
06:40 | 2025-08-09
06:37 | 2025-08-09
06:31 | 2025-08-09
06:26 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24