السيد: الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها

كتبت وزيرة عبر منصة "أكس": "الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها، خاصةً المتضررين مباشرةً جراء العدوان الاسرائيلي الأخير على . من الجنوب إلى وصولًا إلى ضاحية ، تعمل على تخفيف آثار الحرب على العائلات المتضررة ودعم قدرتها على النهوض. ‏اليوم، اكثر من ٢٦٠ ألف لبناني في مباشرةً من الحرب يتلقى مساعدات نقدية مباشرة من الاجتماعية على مدة ٦ أشهر، كجزء من التزامنا المستمر بحماية كرامة الناس وتعزيز قدرتهم على عودة حياتهم الطبيعية. ‏هذا الدعم هو رسالة واضحة: لن نترك أحدًا خلفنا، وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة، أينما كانوا".

