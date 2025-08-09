Advertisement

لبنان

خبر يهمّ المواطنين... هذا ما يشهده نفق ساسين

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:01
Doc-P-1402679-638903379218055526.jpg
Doc-P-1402679-638903379218055526.jpg photos 0
أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" عن القيام باشغال داخل نفق ساسين باتجاه العدلية وعلى المسلك المقابل.
Image
تابع
فيديو
