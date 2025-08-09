سهيلة غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقودة:سهيلة أحمد العيط (مواليد عام 2001، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 15-7-2025، منزلها الكائن في محلّة حيّ في ، ولغاية تاريخه لم تعد.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 370546- 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.