لبنان

سهيلة غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:09
Doc-P-1402681-638903382843561062.jpg
Doc-P-1402681-638903382843561062.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة:

سهيلة أحمد العيط (مواليد عام 2001، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 15-7-2025، منزلها الكائن في محلّة حيّ الصلح في بعلبك، ولغاية تاريخه لم تعد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 370546- 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
