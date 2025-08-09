31
سهيلة غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ، صورة المفقودة:
سهيلة أحمد العيط (مواليد عام 2001، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 15-7-2025، منزلها الكائن في محلّة حيّ
الصلح
في
بعلبك
، ولغاية تاريخه لم تعد.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 370546- 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
