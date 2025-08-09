Advertisement

لبنان

المفتي الرفاعي: كلامي حول سحب السلاح المقصود منه الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:37
Doc-P-1402689-638903399389203268.png
Doc-P-1402689-638903399389203268.png photos 0
أكد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، أن "خطاب القسم والبيان الوزاري هما الأساس في معالجة كل القضايا اللبنانية"، موضحا في بيان ان "كلامه الأخير حول سحب السلاح  المقصود منه هو الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية الحاضنة لكل اللبنانيين ولا يتعارض مع قرارات الحكومة ورئيسها القاضي نواف سلام التي ينبغي دعمها والالتفاف حول المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يعالج كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن بحكمة ودراية وتعقل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
