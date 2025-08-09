Advertisement

لبنان

هل تمّ تكسير سيارات خلال مهرجانات بعلبك؟.. إليكم الحقيقة

Lebanon 24
09-08-2025 | 06:31
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ كلّ ما يتمّ تداوله بشأن تكسير سيارات في مهرجانات بعلبك، هو غير صحيح.
