مع الإرتفاع الكبير في الحرارة... تقيّدوا بهذه الارشادات

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة الحر تستمر على حالها لغاية الخميس 8/14 مع درجات حرارة أعلى من معدلها 40 درجة بقاعاً و35 درجة ساحلاً مع مؤشر حرائق مرتفع جداً وتكون درجات الحرارة مرتفعة ليلاً أيضاً بحدود 30 درجة بقاعاً .تتراجع حدة موجة الحر بدءا من الجمعة 8/15 تدريجاً لغاية السبت 8/23.ارشادات خلال موجة الحر:- الاكثار من شرب المياه- ارتداء القبعات خلال النهار- وضع مرهم وقاية من الشمس على الوجه والايدي- ارتداء نظارات الشمس- عدم النزول الى البحر والمسابح بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً- عدم ترك قداحات أو نظارات في السيارات- عدم ترك الاولاد والاطفال في السيارات تحت أشعة الشمس- عدم استعمال الخليوي أثناء تعبئة السيارات بالبنزين- الانتباه للكهرباء في المنازل خوفاً من الاحتكاك والحريق- البقاء في الغرف البعيدة عن أشعة الشمس والمكيفة- عدم تناول الاطعمة الحارة أو الأطعمة النيئة بعد مرور وقت عليها بالجو الحار والانتباه من لحوم الدجاج وغيرها- عدم ترك أي لحوم أو لحوم مصنعة في السيارة لأكثر من 10 دقائق- عدم شرب المياه الساخنة في السيارة- جلب مياه باردة دوماً الى السيارة- الانتباه الى المياه في مشعاع (رادياتور ) السيارة والى نسبة الزيت في المحرك- عدم استعمال المكابح بكثرة في الطرقات الجبلية خوفاً من عدم فعاليتها والاعتماد على تخفيف السرعة- عدم رمي السجائر في البراري- وضع الاطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب- مكافحة حشرات البرغش الذي يمكن أن ينقل جراثيم وأمراض- ارتداء القبعات عند التجول تحت أشعة الشمس- عدم رش الاسمدة والادوية- اذا توفرت المياه- تبريد البيوت البلاستيكية- تبريد مزارع الدواجن- عدم حرق الاعشاب بدون رقابة- قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات لأنها منطلق الحرائق- إطفاء النار جيداً بعد pic-nic بالطبيعة- تجهيز خزانات مياه في معظم الأماكن لاستعمالها فوراً عند الحاجة- الابلاغ عن أي دخان قد يكون منطلقاً للحرائق- تجهيز الطوافات خلال هذه الفترة لإطفاء أي حرائق عند بدايتها- الأمن الداخلي : رجاء القاء القبض على مفتعلي الحرائق وذكر أسماؤهم- على البلديات، تحضير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش المياه على الطرقات كل ساعة مرة للتخفيف من حدة الحر.