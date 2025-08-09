Advertisement

لبنان

وفد من "حزب الله" زار قيادة جمعية المشاريع الاسلامية

Lebanon 24
09-08-2025 | 06:47
زار وفد من "حزب الله"، ضم مسؤول العلاقات الاسلامية الشيخ عبد المجيد عمار والنائب امين شري و مسؤول القطاع السادس في بيروت علي فواز، قيادة جمعية المشاريع الاسلامية، حيث التقوا النائب عدنان طرابلي والدكتور احمد دباغ والدكتور بدر الطبش والمهندس احمد نجم والسيد حمزة الحولي. وتم التطرق لكثير من المواضيع والتحديات التي تواجه البلد.
وبحسب بيان صادر عن الوفد، فقد كانت الآراء متوافقة كلياً حيث تم تأكيد المحافظة على هوية المقاومة والتضامن مع فلسطين، الجيش بعقيدته القتالية يجب دعمه ليكون قادراً على مواجهة الاحتلال والتمسك بخيار الاستراتيجية الدفاعية كصيغة دفاعية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والتهديدات القائمة، وان يكون الحوار الداخلي هو اللغة والاسلوب لحل الخلافات وتوحيد الرؤى، كما تم الاتفاق على ابقاء الجلسات مفتوحة لمقاربة المستجدات وتوحيد الموقف.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24