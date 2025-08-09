وفد من "حزب الله" زار قيادة جمعية المشاريع الاسلامية

Advertisement

زار وفد من " "، ضم مسؤول العلاقات الاسلامية الشيخ عمار والنائب امين شري و مسؤول القطاع السادس في ، قيادة الاسلامية، حيث التقوا النائب عدنان طرابلي والدكتور احمد دباغ والدكتور بدر والمهندس احمد نجم والسيد حمزة الحولي. وتم التطرق لكثير من المواضيع والتحديات التي تواجه البلد.وبحسب بيان صادر عن الوفد، فقد كانت الآراء متوافقة كلياً حيث تم تأكيد المحافظة على هوية والتضامن مع ، الجيش بعقيدته القتالية يجب دعمه ليكون قادراً على مواجهة والتمسك بخيار الاستراتيجية الدفاعية كصيغة دفاعية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والتهديدات القائمة، وان يكون الحوار الداخلي هو اللغة والاسلوب لحل الخلافات وتوحيد الرؤى، كما تم الاتفاق على ابقاء الجلسات مفتوحة لمقاربة المستجدات وتوحيد الموقف.