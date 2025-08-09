Advertisement

لبنان

الخازن: الوطن في خطر وأمنه واستقراره أمانة يجب صونها

Lebanon 24
09-08-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1402736-638903493843265412.jpeg
Doc-P-1402736-638903493843265412.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الوزير السابق وديع الخازن البيان التالي:

أمام التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها للسيادة الوطنية، برزت في الآونة الأخيرة محاولات مشبوهة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، عبر بثّ دعوات إلى تحركات احتجاجية، وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة أو مفبركة، بغرض إثارة البلبلة وتأجيج الفتنة بين اللبنانيين.
Advertisement

إننا إذ نؤكد رفضنا القاطع لأي محاولة للنيل من استقرار البلاد أو تهديد السلم الأهلي،

نُحذّر بأنّ المرحلة التي نمرّ بها تتطلب من جميع اللبنانيين، أفرادًا وقوى سياسية، التكاتف والتضامن، وتحكيم العقل والوعي، والابتعاد عن أي تحركات غير محسوبة العواقب. فالوطن في خطر، وأمنه واستقراره أمانة يجب صونها، لأن ضياع الأمن هو ضياع لكل اللبنانيين دون استثناء.
 
 
 
كما أبرق الخازن إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزياً بشهداء الجيش اللبناني "الذين إرتقوا اليوم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الجنوب".

وقال: "ببالغ الأسى والانحناء أمام تضحيات أبطالنا، نودّع شهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا اليوم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الجنوب. لقد شكّل رحيلهم جرحاً عميقاً في قلب الوطن، وستبقى دماؤهم الطاهرة منارة تهدي الأجيال إلى معاني الشرف والوفاء. نتقدّم منكم، ومن المؤسسة العسكرية الباسلة، ومن عائلات الشهداء الأبرار، بأحرّ التعازي القلبية، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يحمي لبنان وجيشه."
مواضيع ذات صلة
الخازن: دماء شهداء الجيش أمانة سنصونها حتى يبقى الوطن حرا وآمنا
lebanon 24
09/08/2025 18:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: المعاون أول الشهيد إلياس طوق وهب حياته صونا لأمن لبنان واستقراره
lebanon 24
09/08/2025 18:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بساط: كل عام والجيش درع الوطن وصمّام أمانه
lebanon 24
09/08/2025 18:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ضاهر مهنئاً بعيد الجيش: أمان الوطن وراية فوق الطوائف
lebanon 24
09/08/2025 18:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:55 | 2025-08-09
10:54 | 2025-08-09
10:53 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24