الخازن: الوطن في خطر وأمنه واستقراره أمانة يجب صونها





أمام التحديات المصيرية التي يواجهها ، وفي ظل استمرار الاعتداءات وانتهاكاتها للسيادة الوطنية، برزت في الآونة الأخيرة محاولات مشبوهة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، عبر بثّ دعوات إلى تحركات احتجاجية، وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة أو مفبركة، بغرض إثارة البلبلة وتأجيج الفتنة بين اللبنانيين.

إننا إذ نؤكد رفضنا القاطع لأي محاولة للنيل من استقرار البلاد أو تهديد السلم الأهلي،



صدر عن الوزير السابق وديع الخازن البيان التالي:

كما أبرق الخازن إلى كل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزياً بشهداء "الذين إرتقوا اليوم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الجنوب".



وقال: "ببالغ الأسى والانحناء أمام تضحيات أبطالنا، نودّع الجيش اللبناني الذين ارتقوا اليوم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الجنوب. لقد شكّل رحيلهم جرحاً عميقاً في قلب الوطن، وستبقى دماؤهم الطاهرة منارة تهدي الأجيال إلى معاني الشرف والوفاء. نتقدّم منكم، ومن الباسلة، ومن عائلات الأبرار، بأحرّ التعازي القلبية، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يحمي لبنان وجيشه."