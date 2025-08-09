مسؤول إيرانيّ مُقرّب من خامنئي عن سلاح "حزب الله": نُعارض نزعه



Advertisement

وقال مستشار للمرشد الأعلى ، إنّ " تُعارض نزع سلاح "حزب الله". بعد مُوافقة الحكومة على أهداف ورقة المبعوث الأميركيّ توم برّاك، بشأن سلاح " "، علّق مسؤول إيرانيّ جديد على الخطوة الرسميّة اللبنانيّة.وقال مستشار للمرشد الأعلى ، إنّ " تُعارض نزع سلاح "حزب الله".

واعتبر أن الهدنة بين ولبنان يجب ألا تمنع حزب الله من الدفاع عن بلاده.

وتابع قائلاً: "إذا تخلى حزب الله عن سلاحه فمن سيتولى مسؤولية الدفاع عن أرواح وأموال اللبنانيين".

وقال: " وإسرائيل تظنان أنهما قادرتان على تنصيب آخر في وهو لن يتحقق".

وأضاف: " يؤدي في نفس دور حزب الله في لبنان".