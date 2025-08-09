Advertisement

لبنان

مسؤول إيرانيّ مُقرّب من خامنئي عن سلاح "حزب الله": نُعارض نزعه

Lebanon 24
09-08-2025 | 08:56
بعد مُوافقة الحكومة على أهداف ورقة المبعوث الأميركيّ توم برّاك، بشأن سلاح "حزب الله"، علّق مسؤول إيرانيّ جديد على الخطوة الرسميّة اللبنانيّة.
وقال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إنّ "إيران تُعارض نزع سلاح "حزب الله".
 
واعتبر أن الهدنة بين إسرائيل ولبنان يجب ألا تمنع حزب الله من الدفاع عن بلاده. 
 
وتابع قائلاً: "إذا تخلى حزب الله عن سلاحه فمن سيتولى مسؤولية الدفاع عن أرواح وأموال اللبنانيين".
 
وقال: "الولايات المتحدة وإسرائيل تظنان أنهما قادرتان على تنصيب جولاني آخر في لبنان وهو لن يتحقق".
 
وأضاف: "الحشد الشعبي يؤدي في العراق نفس دور حزب الله في لبنان".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24