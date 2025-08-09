Advertisement

لبنان

وزير الدفاع اتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا

Lebanon 24
09-08-2025 | 08:56
اتصل زير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، معزياً باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، "ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة".
وقد أشاد الوزير منسى ب"تفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية في حماية أرض لبنان وشعبه".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24