وزير الدفاع اتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا

اتصل زير الدفاع الوطني اللواء بقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، معزياً باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، "ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة".وقد أشاد الوزير منسى ب"تفاني ضباط وعناصر في حماية أرض وشعبه".