Advertisement

لبنان

وزارة الداخلية: الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وكل الدعم للجيش

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1402749-638903528747552870.jpg
Doc-P-1402749-638903528747552870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت وزارة الداخلية والبلديات بأحر التعازي من قيادة الجيش وعائلات الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.
Advertisement
 
وقالت إن استشهادهم يجسد من جديد التضحيات الجسام التي تبذلها المؤسسة العسكرية دفاعًا عن سيادة لبنان.
وأضافت "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وكل الدعم للجيش، صمّام أمان الوطن وركيزة الدولة".
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: 57762 شهيدا و137656 جريحا
lebanon 24
09/08/2025 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد وجريحان في الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في المنصوري
lebanon 24
09/08/2025 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 105 شهداء و530 جريحا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة
lebanon 24
09/08/2025 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 39 شهيدا و210 جرحى من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
09/08/2025 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:55 | 2025-08-09
10:54 | 2025-08-09
10:53 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24