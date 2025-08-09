Advertisement

لبنان

العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1402763-638903554877848764.jpg
Doc-P-1402763-638903554877848764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على الشابة ر.ف، في العقد الثالث من عمرها، جثة داخل منزلها في بلدة بحنين.
Advertisement
وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات.
 
 
ورجّحت المعلومات الأولية أنّ تكون ر.ف تُوفيت بعد تعرّضها للخنق.
 
وفي هذا السياق، علم "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات أوقفت م.ف وهو شقيق الشابة، للإشتباه بضلوعه في تنفيذ الجريمة، ويخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!
lebanon 24
09/08/2025 18:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
lebanon 24
09/08/2025 18:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل حرج في الجنوب.. العثور على جثة مسن
lebanon 24
09/08/2025 18:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
lebanon 24
09/08/2025 18:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:55 | 2025-08-09
10:54 | 2025-08-09
10:53 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24