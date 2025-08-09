العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها

أفادت مندوبة " "، عن العثور على الشابة ر.ف، في العقد الثالث من عمرها، جثة داخل منزلها في بلدة بحنين.

وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات.

ورجّحت المعلومات الأولية أنّ تكون ر.ف تُوفيت بعد تعرّضها للخنق.

وفي هذا السياق، علم " 24" أنّ أوقفت م.ف وهو شقيق الشابة، للإشتباه بضلوعه في تنفيذ الجريمة، ويخضع للتحقيق بإشراف المختص.