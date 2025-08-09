Advertisement

لبنان

هاشم معزيا بشهداء الجيش: سقطوا ليبقى لبنان وطن الحق والسيادة

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1402766-638903557492806663.jpg
Doc-P-1402766-638903557492806663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، الجيش الوطني الذي "يدفع جنوده مرة جديدة اليوم الضريبة من دماء ابناء  المؤسسة، فيسقطون شهداء الواجب والوفاء التزاما بما نذروا انفسهم له ليبقى هذا الوطن وطن الحق والكرامة والسيادة، فالتحية لارواح الشهداء الذين رووا بدمائهم ارض الجنوب تأكيدًا على استعداد ابناء المؤسسة ان يكونوا في الخطوط الامامية والعزاء لعائلاتهم ولقيادة الجيش".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي عبدالله معزيا قائد الجيش: دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة الصمود في وجه العدوّ
lebanon 24
09/08/2025 18:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري اتصل بهيكل معزيا بشهداء الجيش
lebanon 24
09/08/2025 18:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم : ما ترى فيه كتلتنا مصلحة وطنية سنتمسك به والأساس في حفظ سيادة لبنان
lebanon 24
09/08/2025 18:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع زار البطريرك اليازجي معزيًا بشهداء تفجير دمشق
lebanon 24
09/08/2025 18:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:55 | 2025-08-09
10:54 | 2025-08-09
10:53 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24