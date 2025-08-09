هاشم معزيا بشهداء الجيش: سقطوا ليبقى لبنان وطن الحق والسيادة

Advertisement

حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، في بيان، الجيش الوطني الذي "يدفع جنوده مرة جديدة اليوم الضريبة من دماء ابناء المؤسسة، فيسقطون الواجب والوفاء التزاما بما نذروا انفسهم له ليبقى هذا الوطن وطن الحق والكرامة والسيادة، فالتحية لارواح الذين رووا بدمائهم ارض الجنوب تأكيدًا على استعداد ابناء المؤسسة ان يكونوا في الخطوط الامامية والعزاء لعائلاتهم ولقيادة الجيش".