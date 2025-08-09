Advertisement

لبنان

البزري اتصل بهيكل معزيا بشهداء الجيش

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:02
اتصل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مقدّماً التعازي بشهداء المؤسسة العسكرية الذين سقطوا في بلدة مجدل زون، معتبراً إياهم "شهداء الواجب والوطن".
كما وجه البزري التعازي إلى عائلات الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
