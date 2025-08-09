Advertisement

لبنان

حمادة: حصر السلاح بيد الدولة بات ضرورة

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:05
نعى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، "جنودنا الأبطال"، وقال: "لينجنا الله من عدوي الداخل والخارج، الجيش وفقط الجيش".
أضاف: "حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وما حصل مع جنود الجيش اللبناني يتطلب حسما فوريا، خلصنا بقى".
