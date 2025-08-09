حمادة: حصر السلاح بيد الدولة بات ضرورة

Advertisement

نعى عضو "اللقاء " النائب ، "جنودنا الأبطال"، وقال: "لينجنا الله من عدوي الداخل والخارج، الجيش وفقط الجيش".أضاف: "حصرية السلاح بيد باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وما حصل مع جنود يتطلب حسما فوريا، خلصنا بقى".