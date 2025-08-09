برّي: في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه

توجّه بأحر التعازي إلى وإلى ذوي الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الوطني ظهر اليوم في الجنوب قائلاً "مجدداً قدرُ هذه الجامعة لآمال وتطلعات اللبنانيين أن تصون الوحدة والأمن والإستقرار، وتعمّد السيادة الوطنية بالبذل والتضحية، مقدِّمة المزيد من الشهداء والجرحى".

كما أضاف "إننا في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه ، من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية التي أقسم يمين الولاء والانتماء على تأديتها مهما غلت التضحيات".

وختم الرئيس " للشهداء ، وأحرّ التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وأفراداً، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".

وكان الرئيس بري "قد أوعز، فور وقوع الحادث الأليم ، إلى أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية ، بوضع كل إمكاناتها الإسعافية والتطوعية بتصرّف الجيش اللبناني، للمساهمة في عمليات الإسعاف وإخلاء المصابين".