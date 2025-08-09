دريان: تضحيات الجيش علامة مضيئة في تاريخ لبنان

أعرب مفتي الجمهورية الشيخ عن تعازيه لقائد الجيش العماد رودولف هيكل ولأهالي الجيش الذي استشهدوا في خلال تأدية واجبهم الوطني في قضاء صور، واكد ان " امن الوطن والمواطن ستبقى هي الملاذ الآمن والحصن المنيع للبنانيين جميعا وللدفاع عن وشعبه، والتضحيات التي تقوم بها ضباطا وعناصر هي علامة مضيئة في تاريخ لبنان".

