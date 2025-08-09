Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: كل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:54
Doc-P-1402786-638903589767478627.jpg
Doc-P-1402786-638903589767478627.jpg photos 0
كتب الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر منصة "اكس": "رحم الله شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا اليوم اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في جنوب لبنان عبر تطبيق القرار ١٧٠١، وكل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار. سيبقى الجيش صمام الأمان وضمانة وحدة اللبنانيين جميعًا".
