أحمد الحريري: كل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار

كتب ل" " عبر منصة "اكس": "رحم الله الذين سقطوا اليوم اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في عبر تطبيق القرار ١٧٠١، وكل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار. سيبقى الجيش صمام الأمان وضمانة وحدة اللبنانيين جميعًا".

