لبنان
الخازن: دماء شهداء الجيش أمانة سنصونها حتى يبقى الوطن حرا وآمنا
Lebanon 24
09-08-2025
|
10:55
كتب النائب
فريد هيكل الخازن
عبر منصة "أكس": "مرّة جديدة يقدّم جيشنا أغلى التضحيات دفاعًا عن
لبنان
. رحم الله
شهداء
صور الأبطال، وشفاء عاجل للجرحى. دماؤهم أمانة سنصونها حتى يبقى الوطن حرًّا وآمنًا".
