لبنان

الخازن: دماء شهداء الجيش أمانة سنصونها حتى يبقى الوطن حرا وآمنا

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:55
كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر منصة "أكس": "مرّة جديدة يقدّم جيشنا أغلى التضحيات دفاعًا عن لبنان. رحم الله شهداء صور الأبطال، وشفاء عاجل للجرحى. دماؤهم أمانة سنصونها حتى يبقى الوطن حرًّا وآمنًا".
