لبنان

عبد المسيح: أيها الوطن الحزين نزف اليوم خيرة رجالك

Lebanon 24
09-08-2025 | 11:00
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "أيها الوطن الحزين، نزف اليوم خيرة رجالك. شهداء الجيش الخالدون، الرحمة لدمائهم الطاهرة والصبر لقلوب ذويهم".
