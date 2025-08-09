بعد أيام.. "دولارات" ستصل لهؤلاء في لبنان

أعلنت وكالة "الأونروا" في ، عن عزمها البدء بصرف مساعدات نقدية للاجئي من في لبنان نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت الوكالة أنّ المُستحقين سيحصلون على مبلغ 25 دولاراً أميركياً للشخص و60 دولاراً أميركياً للعائلة، مشيرة إلى أنه "سيتم صرف المساعدة من خلال مكاتب OMT على دفعات، وسيتم إبلاغ المستفيدين عبر رسالة نصية قصيرة (SMS)"، وأضافت: "يرجى ملاحظة أن OMT لن تصرف أي مبالغ قبل استلام الرسالة النصية".



البيان قال إن "الأونروا واجهت صعوبات لتأمين التمويل اللازم لصرف المساعدات النقدية الموعودة حيث تم إلغاء تمويلات، كان قد سبق تأكيدها، نتيجة تبدلات غير متوقعة في التزامات المانحين"، وتابع: "لقد أثر ذلك على قدرتنا في صرف المساعدات النقدية لجميع المستحقين بالمبالغ والجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها سابقًا. نحن ندرك مدى أهمية هذه المساعدات ونعبر عن بالغ أسفنا لما يسببه هذا الوضع من خيبة أمل وصعوبات".

وأوضح البيان أن "الأونروا كثفت جهودها لتأمين التمويل، وهي تسعى جاهدة لاستقطاب مانحين جدد لتوفير مساعدات نقدية للمجموعات الأكثر حاجة من لاجئي فلسطين في لبنان، ولتمكين صرف جولات إضافية من المساعدات للاجئي فلسطين من سوريا"، وأضاف: "سنبقيكم على اطلاع مستمر بتطورات هذه الجهود ونتمنى استئناف صرف المساعدات النقدية بشكل أوسع في القريب العاجل".

وختم: "نُقدّر تفهمكم في ظل هذا الوضع المالي الصعب للغاية، والذي تفاقم بسبب تقليص الدعم الإنساني في المنطقة. ورغم هذه الصعوبات، تعمل الأونروا جاهدة لحماية جميع خدماتها الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للدعم النقدي الطارئ".