30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد أيام.. "دولارات" ستصل لهؤلاء في لبنان
Lebanon 24
09-08-2025
|
11:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة "الأونروا" في
لبنان
، عن عزمها البدء بصرف مساعدات نقدية للاجئي
فلسطين
من
سوريا
في لبنان نهاية الأسبوع المقبل.
Advertisement
وذكرت الوكالة أنّ المُستحقين سيحصلون على مبلغ 25 دولاراً أميركياً للشخص و60 دولاراً أميركياً للعائلة، مشيرة إلى أنه "سيتم صرف المساعدة من خلال مكاتب OMT على دفعات، وسيتم إبلاغ المستفيدين عبر رسالة نصية قصيرة (SMS)"، وأضافت: "يرجى ملاحظة أن OMT لن تصرف أي مبالغ قبل استلام الرسالة النصية".
البيان قال إن "الأونروا واجهت صعوبات لتأمين التمويل اللازم لصرف المساعدات النقدية الموعودة حيث تم إلغاء تمويلات، كان قد سبق تأكيدها، نتيجة تبدلات غير متوقعة في التزامات المانحين"، وتابع: "لقد أثر ذلك على قدرتنا في صرف المساعدات النقدية لجميع المستحقين بالمبالغ والجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها سابقًا. نحن ندرك مدى أهمية هذه المساعدات ونعبر عن بالغ أسفنا لما يسببه هذا الوضع من خيبة أمل وصعوبات".
وأوضح البيان أن "الأونروا كثفت جهودها لتأمين التمويل، وهي تسعى جاهدة لاستقطاب مانحين جدد لتوفير مساعدات نقدية للمجموعات الأكثر حاجة من لاجئي فلسطين في لبنان، ولتمكين صرف جولات إضافية من المساعدات للاجئي فلسطين من سوريا"، وأضاف: "سنبقيكم على اطلاع مستمر بتطورات هذه الجهود ونتمنى استئناف صرف المساعدات النقدية بشكل أوسع في القريب العاجل".
وختم: "نُقدّر تفهمكم في ظل هذا الوضع المالي الصعب للغاية، والذي تفاقم بسبب تقليص الدعم الإنساني في المنطقة. ورغم هذه الصعوبات، تعمل الأونروا جاهدة لحماية جميع خدماتها الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للدعم النقدي الطارئ".
مواضيع ذات صلة
الرسائل وصلت إلى لبنان لا تتورّطوا "بحروب الآخرين"
Lebanon 24
الرسائل وصلت إلى لبنان لا تتورّطوا "بحروب الآخرين"
09/08/2025 21:48:19
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": أسعار النفط الأميركي ترتفع بنسبة 12% منذ الثلاثاء حتى الجمعة لتصل إلى 72.98 دولارا للبرميل
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": أسعار النفط الأميركي ترتفع بنسبة 12% منذ الثلاثاء حتى الجمعة لتصل إلى 72.98 دولارا للبرميل
09/08/2025 21:48:19
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من "حزب الله" يزور فيصل كرامي غداً
Lebanon 24
وفد من "حزب الله" يزور فيصل كرامي غداً
09/08/2025 21:48:19
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من النائب فيصل كرامي وتعقيب من "لبنان24"
Lebanon 24
توضيح من النائب فيصل كرامي وتعقيب من "لبنان24"
09/08/2025 21:48:19
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
Lebanon 24
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
14:25 | 2025-08-09
09/08/2025 02:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
14:07 | 2025-08-09
09/08/2025 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
Lebanon 24
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
14:07 | 2025-08-09
09/08/2025 02:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
Lebanon 24
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
13:47 | 2025-08-09
09/08/2025 01:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:25 | 2025-08-09
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
14:15 | 2025-08-09
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:07 | 2025-08-09
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
14:07 | 2025-08-09
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
13:47 | 2025-08-09
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
13:30 | 2025-08-09
من دولة عربية.. 200 مليون دولار للكهرباء في لبنان
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 21:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24