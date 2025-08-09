Advertisement

لبنان

"أمن الدولة": تضحيات شهداء الجيش ستبقى منارة عز وفخر للأجيال

Lebanon 24
09-08-2025 | 12:37
Doc-P-1402822-638903655863963187.jpg
Doc-P-1402822-638903655863963187.jpg photos 0
أعربت المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم السبت، عن تضامنها مع قيادة الجيش إبان حادثة استشهاد عسكريين بانفجار في وادي زبقين - جنوب لبنان.
وفي منشور لها عبر حسابها على منصة "آكس"، قالت المديرية: "تضحيات شهداء الجيش اللبناني ستبقى منارة عز وفخر للأجيال".
 
 
