علي عمار: مصاب الجيش هو مُصابنا وسنبقى معاً في خندق واحد

تقدّم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب بـ"أحر التعازي وأصدق المواساة من الجيش، قيادة وأفراداً، ومن ذوي " الذين سقطوا إبان انفجار داخل مخزن للأسلحة في منطقة وادي زبقين - .

وقال عمار في تصريحٍ له إن "قدر أهلنا وشعبنا أن يقدّموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لوحدة واستقراره"، وأضاف: " لقد شكّل جيشنا الوطني صمّام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع والشعب ‏الثلاثية الذهبية التي واجهت العدو وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.".

وتابع: "نقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معًا في خندق واحد دفاعًا عن حرية لبنان وسيادته ‏واستقلاله مهما غلت التضحيات.‏ والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.".