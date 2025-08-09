Advertisement

لبنان

علي عمار: مصاب الجيش هو مُصابنا وسنبقى معاً في خندق واحد

Lebanon 24
09-08-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1402827-638903665531164242.png
Doc-P-1402827-638903665531164242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدّم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار بـ"أحر التعازي وأصدق المواساة من الجيش، قيادة وأفراداً، ومن ذوي الشهداء" الذين سقطوا إبان انفجار داخل مخزن للأسلحة في منطقة وادي زبقين - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
 
 
وقال عمار في تصريحٍ له إن "قدر أهلنا وشعبنا أن يقدّموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لوحدة لبنان واستقراره"، وأضاف: "لقد شكّل جيشنا الوطني صمّام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع المقاومة والشعب ‏الثلاثية الذهبية التي واجهت العدو الصهيوني وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.".
 
 
وتابع: "نقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معًا في خندق واحد دفاعًا عن حرية لبنان وسيادته ‏واستقلاله مهما غلت التضحيات.‏ الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بتايلاند: 12 قتيلا أحدهم جندي و33 مصابا معظمهم مدنيون في القصف الكمبودي على أراضينا
lebanon 24
09/08/2025 21:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 3 قتلى و18 مصابا في الهجوم الروسي على مركز تدريب تشيرنهيف
lebanon 24
09/08/2025 21:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جندي مصاب من ذوي الإعاقة حاول الانتحار اليوم أمام قسم إعادة التأهيل (يسرائيل هيوم)
lebanon 24
09/08/2025 21:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مغني شهير مصاب بسرطان خطير.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
09/08/2025 21:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2025-08-09
14:15 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
13:47 | 2025-08-09
13:30 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24