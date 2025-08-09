30
لبنان
رسالة إلى ابنته.. فيديو لأحد العسكريين قبيل استشهاده في الجنوب
Lebanon 24
09-08-2025
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يعود للمؤهل أول في الجيش الشهيد عباس سلهب وهو يتوجه لإبنته "مرام" قائلاً لها: "القنابل
الإسرائيلية
اللي كانت تخوفك، هل بدي فجّرن".
وأظهر الفيديو سلهب وهو يحمل جهازاً لاسلكياً استخدمه لتفجير ذخائر إسرائيلية عن بُعد، وذلك في أحد الحقول المخصصة لذلك في
جنوب لبنان
.
يُذكر أن سلهب ارتقى شهيداً، اليوم السبت خلال مهمة قام بها الجيش لتفكيك مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين - جنوب
لبنان
.
