رسالة إلى ابنته.. فيديو لأحد العسكريين قبيل استشهاده في الجنوب

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يعود للمؤهل أول في الجيش الشهيد عباس سلهب وهو يتوجه لإبنته "مرام" قائلاً لها: "القنابل اللي كانت تخوفك، هل بدي فجّرن".

وأظهر الفيديو سلهب وهو يحمل جهازاً لاسلكياً استخدمه لتفجير ذخائر إسرائيلية عن بُعد، وذلك في أحد الحقول المخصصة لذلك في .

يُذكر أن سلهب ارتقى شهيداً، اليوم السبت خلال مهمة قام بها الجيش لتفكيك مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين - جنوب .