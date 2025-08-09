Advertisement

لبنان

رسالة إلى ابنته.. فيديو لأحد العسكريين قبيل استشهاده في الجنوب

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:13
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يعود للمؤهل أول في الجيش الشهيد عباس سلهب وهو يتوجه لإبنته "مرام" قائلاً لها: "القنابل الإسرائيلية اللي كانت تخوفك، هل بدي فجّرن".
وأظهر الفيديو سلهب وهو يحمل جهازاً لاسلكياً استخدمه لتفجير ذخائر إسرائيلية عن بُعد، وذلك في أحد الحقول المخصصة لذلك في جنوب لبنان.
 
 
يُذكر أن سلهب ارتقى شهيداً، اليوم السبت خلال مهمة قام بها الجيش لتفكيك مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين - جنوب لبنان.
 
 
 
