لبنان

"عطلة" تُوقف جلسات الحكومة!

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:20
Doc-P-1402838-638903677672005427.jpg
Doc-P-1402838-638903677672005427.jpg photos 0
ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ جلسات مجلس الوزراء ستتوقف في الأسبوع الثالث من شهر آب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي.
وأوضحت المعلومات أنَّ "الجلسات سوف تُستأنف نهاية هذا الشهر".
 
أيضاً في لبنان Lebanon 24
