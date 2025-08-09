"عطلة" تُوقف جلسات الحكومة!

ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ جلسات ستتوقف في الأسبوع الثالث من شهر آب بسبب عطلة المديرين العامين في والسراي الحكومي.

وأوضحت المعلومات أنَّ "الجلسات سوف تُستأنف نهاية هذا الشهر".