بعد فيديو لكلام منسوب إليه.. بيانٌ من وزير الدفاع

صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في البيان الآتي:

يتمّ التداول في بعض بكلام منسوب إلى الوطني اللواء ميشال منسى، ردًّا على سؤال وُجّه إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حول تنسيق مزعوم بين أو الوطني والمخابرات لحصر السلاح بيد الدولة.



يؤكّد وزير الدفاع الوطني أنّ أي كلام عن تنسيق مع العدو هو محض اختلاق وافتراء، ولم يأت اللواء منسى على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد. إنّ ما قصده بالتنسيق للشروع في تطبيق الآلية، إنما يتمّ حصرًا بين والدول الأعضاء في اللجنة للإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism).



إن الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي، هو إساءة مقصودة وتحوير لوقائع الحوار المتلفز واجتزاء خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة .