30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد فيديو لكلام منسوب إليه.. بيانٌ من وزير الدفاع
Lebanon 24
09-08-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في
وزارة الدفاع الوطني
البيان الآتي:
Advertisement
يتمّ التداول في بعض
وسائل الإعلام
بكلام منسوب إلى
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، ردًّا على سؤال وُجّه إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حول تنسيق مزعوم بين
الدولة اللبنانية
أو
وزارة الدفاع
الوطني والمخابرات
الإسرائيلية
لحصر السلاح بيد الدولة.
يؤكّد وزير الدفاع الوطني أنّ أي كلام عن تنسيق مع العدو
الإسرائيلي
هو محض اختلاق وافتراء، ولم يأت اللواء منسى على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد. إنّ ما قصده بالتنسيق للشروع في تطبيق الآلية، إنما يتمّ حصرًا بين
لبنان
والدول الأعضاء في اللجنة
الخماسية
للإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism).
إن الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي، هو إساءة مقصودة وتحوير لوقائع الحوار المتلفز
القصير
واجتزاء خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة
اللبنانية
.
مواضيع ذات صلة
تسجيل منسوب لوزير النقل المصري ينتقد البنية التحتية... وبيان رسمي يوضح
Lebanon 24
تسجيل منسوب لوزير النقل المصري ينتقد البنية التحتية... وبيان رسمي يوضح
09/08/2025 21:49:19
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع
Lebanon 24
مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع
09/08/2025 21:49:19
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مطلع لواشنطن بوست: منظومات الدفاع الإسرائيلية قد تعترض نسبة أقل من الصواريخ بنهاية الأسبوع
Lebanon 24
مصدر مطلع لواشنطن بوست: منظومات الدفاع الإسرائيلية قد تعترض نسبة أقل من الصواريخ بنهاية الأسبوع
09/08/2025 21:49:19
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع وفد بريطاني في آلية تطبيق الـ1701
Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع وفد بريطاني في آلية تطبيق الـ1701
09/08/2025 21:49:19
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
Lebanon 24
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
14:25 | 2025-08-09
09/08/2025 02:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
14:07 | 2025-08-09
09/08/2025 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
Lebanon 24
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
14:07 | 2025-08-09
09/08/2025 02:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
Lebanon 24
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
13:47 | 2025-08-09
09/08/2025 01:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:25 | 2025-08-09
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
14:15 | 2025-08-09
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:07 | 2025-08-09
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
14:07 | 2025-08-09
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
13:47 | 2025-08-09
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
13:30 | 2025-08-09
من دولة عربية.. 200 مليون دولار للكهرباء في لبنان
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 21:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24