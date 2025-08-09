"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء

تقدمت "مديراً وضباطاً ومفتشين ومأمورين، من ومن ذوي الأبرار الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ورفاقهم نعمة الصبر".

وقالت في بيان: "إن استشهاد هؤلاء الأبطال هو خسارة للوطن كله، إذ يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء في سبيل الحفاظ على أمن واستقراره. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة، يواصل أداء مهامه الوطنية بكل تفانٍ وانضباط، حامياً الحدود، وحافظاً الأمن الداخلي، ومثبتاً أنه الركيزة الأساسية لوحدة الوطن وسيادته".



وختمت: "رحم الله الجيش، وحمى لبنان وجيشه من كل سوء".