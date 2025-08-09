السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة

تقدمت في بـ"التعازي" من إبان استشهاد 6 عسكريين، اليوم السبت، بانفجار داخل مستودع للأسلحة في منطقة وادي زبقين - .

وفي بيانٍ لها، قالت السفارة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد جنود من خلال أداء مهامهم في جنوب ".

أضافت: "تتقدم بأحر التعازي لذويهم، وتقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة".