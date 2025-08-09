Advertisement

لبنان

السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة

09-08-2025 | 14:07
تقدمت السفارة الفرنسية في بيروت بـ"التعازي" من قيادة الجيش إبان استشهاد 6 عسكريين، اليوم السبت، بانفجار داخل مستودع للأسلحة في منطقة وادي زبقين - جنوب لبنان.
وفي بيانٍ لها، قالت السفارة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد جنود من الجيش اللبناني خلال أداء مهامهم في جنوب لبنان".
 
أضافت: "تتقدم فرنسا بأحر التعازي لذويهم، وتقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة".
