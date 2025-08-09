30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
09-08-2025
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي
وليد جنبلاط
ورئيس الحزب
الديمقراطي
اللبناني طلال ارسلان ورئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور
جنبلاط
، بحضور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى والشيخ نصر الدين الغريب، نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي"، نواب حاليين وسابقين وقيادات من "التقدمي" و"الديمقراطي" في بعلشميه، للقاء الشيخ "ابو صالح" محمد العنداري في منزله، بحضور جمع من المشايخ، والشيخ رجا شهيب في مدينة عاليه بحضور نواب وشخصيات.
Advertisement
وخلال الجولة، اشار جنبلاط الى أنه "في ظل المؤامرة الكبرى لا احد يعرف إلى اين ستوصلنا، ودورنا محدود هنا، ما يحصل بالإقليم يؤلم ويحزن"، مضيفا: "اذا حدا منا فكر فينا نساعد او نغير يكون يدخل بمغامرة".
وتابع جنبلاط: "نؤكد على الوحدة الوطنية ومنع الفتنة وشباب جبل العرب لديهم قياداتهم ورجالاتهم. فهم يفكرون بما هو صالحهم، ونحن ايضا نعمل لصالحنا ولا نريد شعارات وحدة المسارات بل مسار واحد الوحدة الوطنية في
لبنان
والعيش الواحد مع الجميع ونهائية الوطن اللبناني وأكثر من ذلك لا نستطيع هذه وصيتي ونصيحتي".
بدوره، شدد أرسلان على حماية الطائفة من المخاطر، معتبراً "اننا امام صراعات دولية واقليمية تستهدف المنطقة بأسرها، ويجب ألا نذهب بالعواطف، كي لا نساهم بانفجار لا ندري نتائجه إلى أين تؤدي بنا".
وسأل أرسلان: "
الغيرة
التي أظهرت على جبل العرب لماذا لم تظهر على قلب لوزة؟"، معتبرا أن "كل الطوائف وضعها غير مريح، وسوريا التي كنا نعرفها بالتاريخ لا نعرف مصيرها إلى أين سيكون".
من جهته
، اعتبر الشيخ أبي المنى ان "همنا اليوم مشترك، خاصة حيال الظروف التي واجهها اخواننا في السويداء وتواجه المنطقة من خلال المؤامرات والمخططات الدولية، واهم تلك المواجهات هي وحدة الصف وبالثوابت التوحيدية والاسلامية والعربية والاخلاقية والاجتماعية والوطنية والقومية، التي تشكل الهوية الوجودية للموحدين الدروز".
ورأى "اننا نمر بظرف صعب وعلينا حماية وحدتنا، اليوم مدعوون جميعا لعمل يخدم مصلحة لبنان وعدم تسلل الفتنة اليه، هذا ما نعمل له، وايضاً اللقاء لدى وليد بك مع مفتي الجمهورية، لدرء الفتنة".
وتناول الشيخ نصر الدين الغريب واقع الطائفة واهمية الوحدة الوطنية والموقف والصف الداخلي.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
10/08/2025 01:03:47
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج عبد الله وتحذيرات من عرقلة محتملة
Lebanon 24
القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج عبد الله وتحذيرات من عرقلة محتملة
10/08/2025 01:03:47
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية
Lebanon 24
الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية
10/08/2025 01:03:47
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل" و"حزب الله" جنوبًا: تحذير من التصعيد الإسرائيلي ودعوة الحكومة للتحرك الدولي
Lebanon 24
"أمل" و"حزب الله" جنوبًا: تحذير من التصعيد الإسرائيلي ودعوة الحكومة للتحرك الدولي
10/08/2025 01:03:47
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبر متداول.. ما حقيقة تعرض دورية للجيش لانفجار لغم في الناقورة؟
Lebanon 24
خبر متداول.. ما حقيقة تعرض دورية للجيش لانفجار لغم في الناقورة؟
16:56 | 2025-08-09
09/08/2025 04:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت
16:55 | 2025-08-09
09/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي
Lebanon 24
باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي
16:30 | 2025-08-09
09/08/2025 04:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل
Lebanon 24
الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل
16:27 | 2025-08-09
09/08/2025 04:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحوار بين الحكومة و "الحزب".. هذا ما كُشف
Lebanon 24
عن الحوار بين الحكومة و "الحزب".. هذا ما كُشف
16:11 | 2025-08-09
09/08/2025 04:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2025-08-09
خبر متداول.. ما حقيقة تعرض دورية للجيش لانفجار لغم في الناقورة؟
16:55 | 2025-08-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت
16:30 | 2025-08-09
باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي
16:27 | 2025-08-09
الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل
16:11 | 2025-08-09
عن الحوار بين الحكومة و "الحزب".. هذا ما كُشف
16:06 | 2025-08-09
وزارة الخارجية الفلسطينية تعزي لبنان بشهداء انفجار الجيش: "وقوف دائم ودعم كامل"
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24