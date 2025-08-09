Advertisement

لبنان

بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان

Lebanon 24
09-08-2025 | 14:25
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها جراء استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش في جنوب لبنان.
وأكّدت المملكة تقديرها لجهود الجيش في بسط سيادة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية.

وجددت السعودية تضامنها مع لبنان حكومةً وشعبًا.

