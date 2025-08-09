Advertisement

لبنان

الجيش أغلق مداخل المخيمات.. ماذا يجري في صيدا؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 15:12
علم "لبنان24" أنّ الجيش أقفل كل حواجزه التابعة له عند مداخل المخيمات الفلسطينية في مدينة صيدا ولاسيما عند مدخل بلدة عين الدلب.
إلى ذلك، فإنّ الأسباب لتلك الإجراءات الميدانية للجيش ليس معروفة حتى الآن.
 
 
 
