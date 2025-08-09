30
لبنان
الجيش أغلق مداخل المخيمات.. ماذا يجري في صيدا؟
Lebanon 24
09-08-2025
|
15:12
photos
0
علم "
لبنان24
" أنّ الجيش أقفل كل حواجزه التابعة له عند مداخل المخيمات
الفلسطينية
في مدينة
صيدا
ولاسيما عند مدخل بلدة
عين الدلب
.
إلى ذلك، فإنّ الأسباب لتلك الإجراءات الميدانية للجيش ليس معروفة حتى الآن.
