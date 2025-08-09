Advertisement

لبنان

وزارة الخارجية الفلسطينية تعزي لبنان بشهداء انفجار الجيش: "وقوف دائم ودعم كامل"

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1402890-638903778794433020.png
Doc-P-1402890-638903778794433020.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن "تعازيها ومواساتها الصادقة لجمهورية لبنان الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني جراء انفجار أثناء قيامهم بمهامهم".
Advertisement

وأكدت الوزارة وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب لبنان، رئيساً وحكومة وشعباً، في هذه الظروف الصعبة، متقدمة بـ"أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين".
مواضيع ذات صلة
الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل
lebanon 24
10/08/2025 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يلتزم لاهالي شهداء انفجار المرفأ بكشف الحقيقة كاملة وبالمحاسبة
lebanon 24
10/08/2025 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: نؤكد وقوفنا إلى جانب الأشقاء في دولة قطر ودعمنا الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها بعد الهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية
lebanon 24
10/08/2025 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية: الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وكل الدعم للجيش
lebanon 24
10/08/2025 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2025-08-10
01:00 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:19 | 2025-08-10
00:14 | 2025-08-10
23:14 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24