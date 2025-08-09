وزارة الخارجية الفلسطينية تعزي لبنان بشهداء انفجار الجيش: "وقوف دائم ودعم كامل"

Advertisement

أعربت عن "تعازيها ومواساتها الصادقة لجمهورية الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر جراء انفجار أثناء قيامهم بمهامهم".وأكدت الوزارة وقوف الدائم إلى جانب لبنان، رئيساً وحكومة وشعباً، في هذه الظروف الصعبة، متقدمة بـ"أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين".