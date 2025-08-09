Advertisement

لبنان

باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1402896-638903792809161623.jpg
Doc-P-1402896-638903792809161623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن ما حصل في مجلس الوزراء أخيرا غير سيادي. 
Advertisement

وأشار باسيل في ختامِ جولة على وسط وأعالي المتن الشمالي، الى أنّ الانتخابات المقبلة ستعيد للتيار مقاعده في المتن.
مواضيع ذات صلة
"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"
lebanon 24
10/08/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن جلسة حصر السلاح... تصريح جديد لوزير الصحّة
lebanon 24
10/08/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل بدء جلسة "حصر السلاح".. هذا ما كُشف عن مشاركة وزراء الثنائي
lebanon 24
10/08/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال جلسة "حصر السلاح".. هذا ما طالب به أحد الوزراء
lebanon 24
10/08/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2025-08-10
01:00 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:19 | 2025-08-10
00:14 | 2025-08-10
23:14 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24