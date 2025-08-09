30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي
Lebanon 24
09-08-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس
التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
أن ما حصل في
مجلس الوزراء
أخيرا غير سيادي.
Advertisement
وأشار
باسيل
في ختامِ جولة على وسط وأعالي
المتن الشمالي
، الى أنّ الانتخابات المقبلة ستعيد للتيار مقاعده في المتن.
مواضيع ذات صلة
"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"
Lebanon 24
"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"
10/08/2025 08:22:46
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جلسة حصر السلاح... تصريح جديد لوزير الصحّة
Lebanon 24
عن جلسة حصر السلاح... تصريح جديد لوزير الصحّة
10/08/2025 08:22:46
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بدء جلسة "حصر السلاح".. هذا ما كُشف عن مشاركة وزراء الثنائي
Lebanon 24
قبل بدء جلسة "حصر السلاح".. هذا ما كُشف عن مشاركة وزراء الثنائي
10/08/2025 08:22:46
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال جلسة "حصر السلاح".. هذا ما طالب به أحد الوزراء
Lebanon 24
خلال جلسة "حصر السلاح".. هذا ما طالب به أحد الوزراء
10/08/2025 08:22:46
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعترافات وخليّة تهريب.. مفاجآت عن دور "حزب الله" في اليمن!
Lebanon 24
اعترافات وخليّة تهريب.. مفاجآت عن دور "حزب الله" في اليمن!
01:01 | 2025-08-10
10/08/2025 01:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش في مواجهة حادث ملتبس في التوقيت والمكان.. "الثنائي" ينتظر تصويب قرار الحكومة
Lebanon 24
الجيش في مواجهة حادث ملتبس في التوقيت والمكان.. "الثنائي" ينتظر تصويب قرار الحكومة
01:00 | 2025-08-10
10/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال وتضارب خلال حفل تامر حسني في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال وتضارب خلال حفل تامر حسني في بيروت
00:46 | 2025-08-10
10/08/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان.. شاهدوا ما قاله صابر الرباعي (فيديو)
Lebanon 24
عن لبنان.. شاهدوا ما قاله صابر الرباعي (فيديو)
00:19 | 2025-08-10
10/08/2025 12:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور لأورتاغوس عن شهداء الجيش.. ماذا قالت عنهم؟
Lebanon 24
منشور لأورتاغوس عن شهداء الجيش.. ماذا قالت عنهم؟
00:14 | 2025-08-10
10/08/2025 12:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:01 | 2025-08-10
اعترافات وخليّة تهريب.. مفاجآت عن دور "حزب الله" في اليمن!
01:00 | 2025-08-10
الجيش في مواجهة حادث ملتبس في التوقيت والمكان.. "الثنائي" ينتظر تصويب قرار الحكومة
00:46 | 2025-08-10
بالفيديو.. إشكال وتضارب خلال حفل تامر حسني في بيروت
00:19 | 2025-08-10
عن لبنان.. شاهدوا ما قاله صابر الرباعي (فيديو)
00:14 | 2025-08-10
منشور لأورتاغوس عن شهداء الجيش.. ماذا قالت عنهم؟
23:14 | 2025-08-09
"الثنائي الشيعي" ينتظر خطة الجيش ويطرح حلّاً
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 08:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24