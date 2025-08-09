Advertisement

لبنان

خبر متداول.. ما حقيقة تعرض دورية للجيش لانفجار لغم في الناقورة؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1402904-638903808380295083.jpg
Doc-P-1402904-638903808380295083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بتعرض دورية تابعة للجيش لانفجار لغم أرضي في بلدة الناقورة - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
معلومات "لبنان24" نفت هذا الخبر، مؤكدة أنه عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
10/08/2025 08:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟
lebanon 24
10/08/2025 08:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة الناقورة.. بيان يكشف ما سيفعله الجيش
lebanon 24
10/08/2025 08:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إقامة حاجز للجيش الإسرائيلي قرب دمشق؟
lebanon 24
10/08/2025 08:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2025-08-10
01:00 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:19 | 2025-08-10
00:14 | 2025-08-10
23:14 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24