هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!

ليس سهلاً على " " القبول بفكرة "تسليم السلاح" مهما كانت العواقب، فالمسألة بالنسبة له وجوديّة ولا تتعلق بمرحلة معينة أو حقبة مضت.

في عقيدته، يعتبر "حزب الله" أن السلاح أساس كيانه، فهو شعاره ويمثل علمه، كما أنَّ مسيرته ارتبطت بذاك السلاح منذ ثمانينات القرن الماضي ولغاية اليوم. أيضاً، بذاك السلاح، خاض "حزب الله" الحروب، وإثر اتفاق الطائف عام 1989، نجا سلاح "الحزب" وحده من "التجريد" بعدما كانت القوى الأخرى على موعدٍ مع تسليم لأسلحتها وحلّ ما عُرف بـ"الميليشيات" إبان انتهاء الحرب الأهلية.

السنوات الطويلة من الإعتراف التي حظيَ بها "حزب الله" ليست عادية بالنسبة له، فيما الأمر الذي يقف عنده كثيراً هو أنه يرى نفسه مُساهماً في "مستقبل " من خلال دفع للانسحاب من الجنوب عام 2000 وإسداء ضربات عسكرية للجيش خلال حرب تموز 2006، ناهيك عن قافلة كبيرة من .

كل هذه الأمور يخشى "حزب الله" طي صفحاتها بـ"لمح البصر" أو بـ"قرار حصر سلاح"، ولهذا السبب ينتفضُ رفضاً لأي قرار، فيما من السهل على مناصريه خوض حربٍ داخلية ولا المساس بالسلاح الذي تحوّل إلى "غير شرعي" باستمرارية وجوده بعد قرار الحكومة، وفق ما يعتبر " " سمير جعجع، فالأخير ألمح لهذا الأمر علانية قبل يومين.

ما قاله رئيس "القوات" لم يقف عند هذا الحد، فالأخيرُ مدّ يده لـ"الحزب"، مشيراً إلى أنه في حال سار الأخير بـ"خطة الحكومة"، عندها سيكون الجلوس قائماً مع الحزب لتصفية الحسابات. ولكن، هل هذه الإيجابية تُريح "حزب الله"؟ وما الذي يخشاه الأخير فعلياً؟

أول هاجسٍ لدى "حزب الله" يرتبطُ بمصيره الداخلي. هناك فكرة مزروعة لدى أنصاره ومؤيديه مفادُها أن "الآخر" في لبنان يريدُ الإنقضاض عليهم والتنكيل بهم.. الفكرة هذه "هوليوودية" بامتياز، فمسألة "التصفية" التي يروج لها جمهور "حزب الله" ليست مطروحة ولا حتى واردة في ذهن أي طرف. ولكن، ما حصل هو أن هذه الصورة زُرعت في عقول المؤيدين، وباتت عنواناً لتحركهم وانتفاضتهم، حتى ساروا باتجاه "ردة الفعل" المشروعة بالنسبة لهم وهي رفع سقف التهديد والتحذير من المساس بالسلاح، لأنه يمثل "قوتهم".

أيضاً، ما يخشاه "حزب الله" هو تحوّله إلى صورة المُنهزم بعدما كان سابقاً في خانة المُنتصر. طيلة السنوات الماضية، تفاخر "حزب الله" بهزيمة إسرائيل وكسر شوكة "الجيش الذي لا يُقهر". بسبب ذلك، يرى "الحزب" أنه من الصعب عليه القبول بقرار داخلي لبناني لتجريده سلاحه بسهولة.. المسألة غير واردة إطلاقاً، ولسان حال "الحزب" الآن: "نحنُ الذين قهرنا إسرائيل.. كيف سنتقبل خسارة وتسليماً واستسلاماً في الداخل؟".. الأمرٌ ليس سهلاً أبداً ويفسره الحزب على أنه "هزيمة" تحتاجُ إلى مواجهة.

ما يُقلق "حزب الله" أكثر هو أنّ طرح تسليم سلاحه جاء بعد إنتهاء الحرب الموسعة على لبنان من جهة، وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي والاستهدافات التي تمارسها تل أبيب ضد عناصر الحزب ومنشآته في لبنان. إن سلّم الحزبُ سلاحه، سيكون في خانة الذي أقر بخسارته أمام إسرائيل، ولهذا يُحاول أن يستغل ما لديه من قوة داخلية ليقول: "لم نُهزم وما زالنا أقوياء ونتعافى، وسلاحنا ما زال يُجدي نفعاً وانتظروا لكي نُريكم ذلك".

فعلياً، قد يحتاج "حزب الله" اليوم، وأكثر من أي وقتٍ مضى، إلى جولة قتالٍ جديدة من أجل يُثبت نفسه وجدارته في حماية لبنان، والقول للمسؤولين وللدولة: "ها أنا حزب الله.. هل رأيتم ماذا فعلت قتالياً بإسرائيل؟".. ولكن، في المُقابل، هل هذه المسألة مضمونة؟ بمعنى آخر، هل بإمكان "حزب الله" أن يضمن نصراً جديداً على إسرائيل بعد الضربات الكثيرة التي تلقاها؟

لا يريدُ "الحزب" أن يكونَ كالأحزاب التي سبقته نحو تسليم سلاحها، فهو يعتبرُ أن "الهجمة كبيرة عليه"، وطالما أن موجودة بنظامها، طالما أنه يستمدّ "الأنفاس" للبقاء. بشكل أو بآخر، لا يريدُ "حزب الله" أن يكون في خانة الحزب الشيوعي اللبناني في أواخر الحرب الأهلية. خلال تلك الحرب وقبلها، كان "الشيوعي" يمثل حالة كبيرة في لبنان، ويجمعُ منتسبين من مُختلف الطوائف، كما أنه كان مُقرراً في مشهدية لبنان الحربية والمُقاوِمة ضد إسرائيل. ولكن، ماذا بعد ذلك؟ تم تجريد "الشيوعي" من سلاحه وجرى عزله سياسياً وكأن لا تاريخ له، بينما الحقيقة تؤكد أن "الشيوعي" قدم ما لم تقدمه أطراف كثيرة موجودة الآن.

كل هذه الأمور تجعله من هواجس "حزب الله" كبيرة، ولهذا السبب يبقى تسليم السلاح أمراً مُستبعداً بالنسبة له. في الواقع، لا يريد "الحزب" أن يكرر تجربة "الشيوعي" في الإقصاء، علماً أن ما أثر على الأخير بشكلٍ كبير هو انهيار الإتحاد السوفياتي في أواخر العام 1991. واليوم، إن انهار نظام إيران في ظل أي حرب قد تتجدد ضدها، قد يكون "حزب الله" أمام سيناريو "الشيوعي".

وعليه، يبقى من الصعب جداً التكهن بما قد يحصل مع "حزب الله"، فلا الحوار محسوم ولا مسألة اندلاع حرب أيضاً.. كل السيناريوهات مطروحة، وإنَّ غداً لناظره قريب!