Advertisement

لبنان

الجيش في مواجهة حادث ملتبس في التوقيت والمكان.. "الثنائي" ينتظر تصويب قرار الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-08-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1402948-638904097109174467.jpg
Doc-P-1402948-638904097109174467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهاد ستة جنود من الجيش وجرح خمسة عسكريين آخرين في حادث ملتبس في التوقيت والمكان خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته داخل منشأة ل"حزب الله" في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون-  وزبقين في قضاء صور يطرح الكثير من علامات الاستفهام حيال المرحلة المقبلة التي ستوكل فيها مهام اضافية للجيش بموجب القرارات الاخيرة للحكومة، فيما قدر الجيش ان يكون المدافع الاول عن الارض والسيادة والدولة وأن تهرق دماء عناصره فداء عن جميع اللبنانيين، بحسب ما قال الرئيس نجيب ميقاتي أمس.
Advertisement
 
واذا كان بيان قيادة الجيش المختصر شدد على انه" تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة"، فان هذا لا يلغي وجود تساؤلات مشروعة وفرضيات مطروحة حول ما جرى، خصوصاً وأن فوج الهندسة في الجيش يتمتع بكفاءة عالية، ولم يُعرف عنه ارتكاب أخطاء في المهمات السابقة، مما يبعد فرضية الخطأ البشري أثناء تفكيك الذخائر.
 
وبحسب أوساط متابعة، "فان ما حصل يُعد تطوراً خطيراً في سياق الصراع الدائر جنوباً، ويضع علامات استفهام كبيرة حول توقيته وظروفه الأمنية".
 
 
وتشدد الاوساط على أن "كل الفرضيات قيد الدراسة، ولا شيء محسومًا حتى صدور نتائج التحقيقات".
 
والجدير بالذكر أن هذا التفجير جاء بعد أقل من 48 ساعة على نشر الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" صورة للمنشأة في وادي زبقين، والتي تضمّ، بحسب بيان اليونيفيل، صواريخ وأسلحة وذخائر وأنفاقاً.
 
ويقول مصدر عسكري سابق إنه ما دام "الحزب" وفق المعلومات متعاوناً في جنوب الليطاني ومستعداً لمساعدة الجيش وملتزم اتفاق وقف اطلاق النار، لماذا لا يتم التنسيق أكثر بينه وبين الجيش في مثل هذه المهمات، التي يعرف "الحزب" ظروفها الميدانية بشكل أشمل؟".


سياسياً، تشير المعطيات إلى أنَّ الاتصالات مستمرة للبحث عن مخرج للوضع الناشئ في اعقاب جلستي الحكومة وانسحاب الوزراء الشيعة منهما. الا ان هذه الاتصالات تصطدم حتى الساعة برفض "الثنائي الشيعي" البحث في اي امر قبل تصويب قرار الحكومة. 
 
وبحسب المعطيات، فإن "من بين الافكار الاولية ان ياتي المخرج في تقرير الجيش وفي قرار تصويبي على أساسه يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في نهاية اب الجاري"، الا ان هذا الاقتراح يبقى حتى الساعة "غير سالك" على خط "الثنائي". 
 
وفي السياق نفسه، يتشاور"حزب الله"  مع الرئيس نبيه بري بشأن الخطوات التي يجب ان تتخذ بعد قرار الحكومة، ومن ضمنها خيار الانسحاب من الحكومة او الاعتكاف عن حضور الجلسات مع التشديد على معالجة ما حصل، بالهدوء والروية والخطاب المرن وغير المتشدد".
 
في المقابل، يبرز توجه حكومي متشدد عبرت عنه مصادر رئاسة الحكومة بتأكيدها "أن قرار الحكومة قائم ومجلس الوزراء متمسك به، ونحن بانتظار خطة الجيش".
 
وعن جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ومشاركة "الوزراء الشيعة"، تقول المصادر: "حتى الآن ليس هناك مؤشرات بأنهم لن يشاركوا".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
6 شهداء للجيش بانفجار "ملتبس" في الجنوب والتحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب
lebanon 24
10/08/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الثنائي الشيعي يدرس القرار بشأن جلسة الخميس ويصوّب على "تخريب اتفاق"
lebanon 24
10/08/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" ينتظر خطة الجيش ويطرح حلّاً
lebanon 24
10/08/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
lebanon 24
10/08/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-10
05:02 | 2025-08-10
04:50 | 2025-08-10
04:44 | 2025-08-10
04:33 | 2025-08-10
04:26 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24