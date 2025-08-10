Advertisement

لبنان

صحافي يكشف: الكل تركوه

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:45
Doc-P-1402963-638904138983355010.jpg
Doc-P-1402963-638904138983355010.jpg photos 0
لفت صحافي مقرّب من "حزب الله" الى أن الأخير ذهل وفوجئ بعدد مَن كانوا يدعون أنهم حلفاء له وخلفه في كل المراحل، وهو بدوره ساعدهم كثيراً في الإنتخابات والمال، وحتى وزّر بعضهم على حساب حصته الوزارية.
وقال إن الوفد السياسي لـ"حزب الله" الذي جال في الأيام الأخيرة قبل جلستي مجلس الوزراء وبعدها على عدد من الأحزاب والمرجعيات السياسية والحزبية الإسلامية والمسيحية، ومنها المناطقية في جبل لبنان والشمال، وحتى صيدا والجنوب فوجئ بأن كل هؤلاء يريدون حصر السلاح بيد الدولة ولا يريدون  التضامن مع "الحزب" في أي تحرك ضد قرارات الحكومة، وحتى أكثر من حصرية السلاح قام بعض من هؤلاء بنصح "الحزب" أو الوفد بضرورة تسليم السلاح الى الدولة والجيش.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
"خاص لبنان24"

