صحافي يكشف: الكل تركوه

Advertisement

وقال إن الوفد السياسي لـ"حزب الله" الذي جال في الأيام الأخيرة قبل جلستي وبعدها على عدد من الأحزاب والمرجعيات السياسية والحزبية الإسلامية والمسيحية، ومنها المناطقية في والشمال، وحتى والجنوب فوجئ بأن كل هؤلاء يريدون حصر السلاح بيد الدولة ولا يريدون التضامن مع "الحزب" في أي تحرك ضد قرارات الحكومة، وحتى أكثر من حصرية السلاح قام بعض من هؤلاء بنصح "الحزب" أو الوفد بضرورة تسليم السلاح الى الدولة والجيش.