31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صحافي يكشف: الكل تركوه
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت صحافي مقرّب من "
حزب الله
" الى أن الأخير ذهل وفوجئ بعدد مَن كانوا يدعون أنهم حلفاء له وخلفه في كل المراحل، وهو بدوره ساعدهم كثيراً في الإنتخابات والمال، وحتى وزّر بعضهم على حساب حصته الوزارية.
Advertisement
وقال إن الوفد السياسي لـ"حزب الله" الذي جال في الأيام الأخيرة قبل جلستي
مجلس الوزراء
وبعدها على عدد من الأحزاب والمرجعيات السياسية والحزبية الإسلامية والمسيحية، ومنها المناطقية في
جبل لبنان
والشمال، وحتى
صيدا
والجنوب فوجئ بأن كل هؤلاء يريدون حصر السلاح بيد الدولة ولا يريدون التضامن مع "الحزب" في أي تحرك ضد قرارات الحكومة، وحتى أكثر من حصرية السلاح قام بعض من هؤلاء بنصح "الحزب" أو الوفد بضرورة تسليم السلاح الى الدولة والجيش.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مؤتمر صحافي لجورج عبد الله من بلدته القبيات
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لجورج عبد الله من بلدته القبيات
10/08/2025 12:10:30
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تعلن في مؤتمر صحافي بعد ساعتين من الآن ردها على مقترح الهدنة (الحدث)
Lebanon 24
حماس تعلن في مؤتمر صحافي بعد ساعتين من الآن ردها على مقترح الهدنة (الحدث)
10/08/2025 12:10:30
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيحات متبادلة تنتهي بـ"مؤتمر صحافي"
Lebanon 24
توضيحات متبادلة تنتهي بـ"مؤتمر صحافي"
10/08/2025 12:10:30
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني
10/08/2025 12:10:30
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
Lebanon 24
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
05:00 | 2025-08-10
10/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: نحن لا نرضى الذل
Lebanon 24
جشي: نحن لا نرضى الذل
05:02 | 2025-08-10
10/08/2025 05:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
Lebanon 24
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
04:50 | 2025-08-10
10/08/2025 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
04:44 | 2025-08-10
10/08/2025 04:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
04:33 | 2025-08-10
10/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-10
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
05:02 | 2025-08-10
جشي: نحن لا نرضى الذل
04:50 | 2025-08-10
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
04:44 | 2025-08-10
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
04:33 | 2025-08-10
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
04:26 | 2025-08-10
كبارة: الجيش هو الضامن والحامي الوحيد
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24