وزير سابق: ميثاقية السلاح ربطها "الحزب" بالطائف

قال نائب سابق شارك في "اجتماعات " وفي الاتفاق الذي صدر عنها إن ربط لـ" " الشيخ موضوع بحيثيات ، جعل المسألة ميثاقية، وبالتالي يتطلب أي تبديل في الموقف منها حواراً وطنياً أسوة بأيّ تعديل يتناول اتفاق الطائف الذي بات في معظم بنوده الذي تجاوز غياب أيّ توازن طائفي في عدد اللبنانيين على أساس أن التي ارتكز عليها اتفاق الطائف هو "وقف العد".