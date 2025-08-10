Advertisement

لبنان

وزير سابق: ميثاقية السلاح ربطها "الحزب" بالطائف

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-08-2025 | 02:15
قال نائب سابق شارك في "اجتماعات الطائف" وفي الاتفاق الذي صدر عنها إن ربط الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم موضوع المقاومة بحيثيات اتفاق الطائف، جعل المسألة ميثاقية، وبالتالي يتطلب أي تبديل في الموقف منها حواراً وطنياً أسوة بأيّ تعديل يتناول اتفاق الطائف الذي بات في معظم بنوده دستور الدولة الذي تجاوز غياب أيّ توازن طائفي في عدد اللبنانيين على أساس أن القاعدة التي ارتكز عليها اتفاق الطائف هو "وقف العد".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

