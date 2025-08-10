31
لبنان
معها زياد.. فيديو نادر لفيروز خلال غناء "يا دارة دوري فينا"
Lebanon 24
10-08-2025
|
02:38
A-
A+
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيّدة فيرز أثناء تدريبات على أداء أغنية "يا دارة
دوري
فينا" الشهيرة.
وظهر في الفيديو نجلُ
فيروز
، الفنان الرّاحل
زياد الرحباني
وهو يعزفُ على آلة البيانو بحضور عدد آخر من المُوسيقيين، فيما ظهر أيضاً الفنان الراحل
منصور الرحباني
ومعه أيضاً شقيقه الفنان الراحل
الياس الرحباني
.
