لبنان

معها زياد.. فيديو نادر لفيروز خلال غناء "يا دارة دوري فينا"

Lebanon 24
10-08-2025 | 02:38
Doc-P-1402981-638904158410560664.jpg
Doc-P-1402981-638904158410560664.jpg photos 0
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيّدة فيرز أثناء تدريبات على أداء أغنية "يا دارة دوري فينا" الشهيرة.
وظهر في الفيديو نجلُ فيروز، الفنان الرّاحل زياد الرحباني وهو يعزفُ على آلة البيانو بحضور عدد آخر من المُوسيقيين، فيما ظهر أيضاً الفنان الراحل منصور الرحباني ومعه أيضاً شقيقه الفنان الراحل الياس الرحباني.
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24