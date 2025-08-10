معها زياد.. فيديو نادر لفيروز خلال غناء "يا دارة دوري فينا"

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيّدة فيرز أثناء تدريبات على أداء أغنية "يا دارة فينا" الشهيرة.

Advertisement

وظهر في الفيديو نجلُ ، الفنان الرّاحل وهو يعزفُ على آلة البيانو بحضور عدد آخر من المُوسيقيين، فيما ظهر أيضاً الفنان الراحل ومعه أيضاً شقيقه الفنان الراحل .