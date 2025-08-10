لوحظت بشكل واضحٍ عودة "صرافي الدولار" المتجولين إلى أسواق مدينتي وصور في مشهدٍ كانت تراجعت وتيرته في غضون العامين الأخيرين مع ثبوت سعر صرف الدولار.

وحالياً، فان هناك "صرافين سابقين" غابوا عن الساحة لفترة، عادوا مُجدداً إليها لينشطوا على صعيد بيع وشراء الدولار والليرة .

اللافت هو أن بعض الصرافين باتوا ينشطون خلال ساعات الليل، ما يجعل عملية "الصرافة" متوافرة في أوقاتٍ يكون فيها الصرافون الشرعيون قد أقفلوا مكاتبهم.