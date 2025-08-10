Advertisement

لبنان

"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"

Lebanon 24
10-08-2025 | 03:20
تحدَّثت معلومات "لبنان24" عن خروج معمل دير عمار لتوليد الكهرباء عن الخدمة منذُ السّاعة 12.00 من منتصف ليل أمس، وذلك جرّاء عطل طارئ.
وإثر ما حصل، شهدت التغذية الكهربائية تراجعاً في عددٍ من المناطق، خصوصاً في الشمال.
 
 
 

