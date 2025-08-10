الطاشناق: الشهداء من خيرة أبناء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء

عزى في حزب الطاشناق بشهداء الجيش، وقال في بيان: "مرة جديدة يدفع الجيش ضريبة فداء الوطن وشعبه وأمنه واستقراره. ثلة جديدة من خيرة أبناء والتضحية والوفاء إرتقت إلى جوار ربها. أحر التعازي القلبية للجيش، والشعب وذوي . علّ الله يمن عليهم بالصبر، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل".

