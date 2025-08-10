Advertisement

لبنان

الطاشناق: الشهداء من خيرة أبناء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء

Lebanon 24
10-08-2025
عزى مكتب الإعلام في حزب الطاشناق بشهداء الجيش، وقال في بيان: "مرة جديدة يدفع الجيش ضريبة الدم فداء الوطن وشعبه وأمنه واستقراره. ثلة جديدة من خيرة أبناء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء إرتقت إلى جوار ربها. أحر التعازي القلبية للجيش، والشعب وذوي الشهداء. علّ الله يمن عليهم بالصبر، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل".
