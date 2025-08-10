في كسروان.. هذا ما ضُبط مع أحد المطلوبين (صورة)

Advertisement

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج الموادّ المخدّرة في عدد من مناطق قضاء كسروان، مستخدمًا سيّارة مستأجرة.على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:– ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني)بتاريخ 25-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ، أثناء قيامه بترويج الموادّ المخدّرة على متن سيارة من نوع “نيسان ساني” لون فضّي، جرى ضبطها.بتفتيشه والسيارة، عُثر على:/116/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادّتي الكوكايين وباز الكوكايينمبلغ مالي وهاتف خلويبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج الموادّ المخدّرة لعدد من الزبائن في عدّة مناطق ضمن قضاء كسروان.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة المختصّ".