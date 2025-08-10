Advertisement

لبنان

في كسروان.. هذا ما ضُبط مع أحد المطلوبين (صورة)

Lebanon 24
10-08-2025 | 03:57
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج الموادّ المخدّرة في عدد من مناطق قضاء كسروان، مستخدمًا سيّارة مستأجرة.

على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:

– ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 25-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة حارة صخر، أثناء قيامه بترويج الموادّ المخدّرة على متن سيارة من نوع “نيسان ساني” لون فضّي، جرى ضبطها.

بتفتيشه والسيارة، عُثر على:

/116/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادّتي الكوكايين وباز الكوكايين
مبلغ مالي وهاتف خلوي
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج الموادّ المخدّرة لعدد من الزبائن في عدّة مناطق ضمن قضاء كسروان.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

