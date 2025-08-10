Advertisement

لبنان

كبارة: الجيش هو الضامن والحامي الوحيد

Lebanon 24
10-08-2025 | 04:26
كتب النائب كريم كبارة على منصة "أكس": "مرة جديدة يقدم الجيش اللبناني شهداء أبطالا على أرض الجنوب! تعازينا للمؤسسة العسكرية ولأهالي الشهداء، ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى...وكل الدعم للجيش اللبناني باداء واجبه الوطني في هذه الظروف الصعبة والحساسة. كل اللبنانيين يلتفون حول الجيش اليوم، فهو الضامن والحامي الوحيد".
