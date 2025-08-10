31
لبنان
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
Lebanon 24
10-08-2025
|
04:33
A-
A+
أعلنت مؤسسة "
مياه لبنان
الجنوبي"، في بيان موجه إلى مشتركيها في مختلف الدوائر التابعة لها، عن "انخفاض التغذية بالمياه نتيجة توقف خط
الخدمات العامة
الكهربائية عن العمل، وهو عطل يطال مناطق لبنانية عدة ويؤثر أيضا على منشآت المؤسسة ومحطات الإنتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".
وأوضحت المؤسسة في بيانها، أنها "بادرت إلى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع
التيار
الكهربائي، إلا أن ذلك لا يؤمّن الكمية الكافية من المياه لتغذية جميع المدن والبلدات الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها".
ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه إلى أقصى حد ممكن، نظرا لانخفاض مدة التغذية، وذلك لحين عودة معامل إنتاج الكهرباء إلى العمل وتوفير التغذية المعتادة.
