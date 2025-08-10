29
لبنان
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-08-2025
|
14:00
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "الإنسحاب
الإسرائيلي
من
قطاع غزة
عام 2005 كان خطأ فادحاً"، مشيرة إلى أن ما حصل آنذاك آتاح الفرصة لحركة
حماس
بالسيطرة على غزة وحفر أنفاق هجومية وتسليح نفسها".
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "الإنسحاب الإسرائيلي من غزة قبل 20 عاماً منح حماس الدافع والثقة بقدرتها على سحق
إسرائيل
"، مشيراً إلى أن "ذاك الانسحاب كان سبباً في الكارثة المستمرة حتى الآن، كما أنه كان مصدر إلهام لهجوم 7 تشرين الأول 2023 الذي شنته حماس ضد إسرائيل".
واعتبر التقرير أن "قرار
رئيس الوزراء الإسرائيلي
آنذاك آرييل شارون بالانسحاب من غزة، عزز موقف المتطرفين في المجتمع الفلسطيني وأدّى إلى انهيار الردع الإسرائيلي"، وتابع: "لقد تبين أن حجة شارون بأن إسرائيل سوف تحظى بعد مغادرتها غزة بدعم ساحق من العالم لسحق الإرهاب الفلسطيني المتبقي هناك بشكل حاسم، كانت مجرد هراء محض"، على حد وصف التقرير.
وتابع: "حتى وقت قريب، لم يؤيد العالم قط العمل العسكري الإسرائيلي ضد الدولة
الفلسطينية
الجهادية التي نشأت في غزة. وحتى اليوم، يرفض العديد من قادة العالم الاعتراف بالتهديدات الوجودية الواضحة التي ستشكلها أي دولة فلسطينية في
الضفة الغربية
وغزة على إسرائيل في
المستقبل
المنظور".
وختم: "خلاصة القول هي أن من أدركوا حينها أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة سيكون كارثةً على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء كانوا على حق".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
