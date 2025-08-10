"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف

Advertisement

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "الإنسحاب الإسرائيلي من غزة قبل 20 عاماً منح حماس الدافع والثقة بقدرتها على سحق "، مشيراً إلى أن "ذاك الانسحاب كان سبباً في الكارثة المستمرة حتى الآن، كما أنه كان مصدر إلهام لهجوم 7 تشرين الأول 2023 الذي شنته حماس ضد إسرائيل".واعتبر التقرير أن "قرار آنذاك آرييل شارون بالانسحاب من غزة، عزز موقف المتطرفين في المجتمع الفلسطيني وأدّى إلى انهيار الردع الإسرائيلي"، وتابع: "لقد تبين أن حجة شارون بأن إسرائيل سوف تحظى بعد مغادرتها غزة بدعم ساحق من العالم لسحق الإرهاب الفلسطيني المتبقي هناك بشكل حاسم، كانت مجرد هراء محض"، على حد وصف التقرير.وتابع: "حتى وقت قريب، لم يؤيد العالم قط العمل العسكري الإسرائيلي ضد الدولة الجهادية التي نشأت في غزة. وحتى اليوم، يرفض العديد من قادة العالم الاعتراف بالتهديدات الوجودية الواضحة التي ستشكلها أي دولة فلسطينية في وغزة على إسرائيل في المنظور".وختم: "خلاصة القول هي أن من أدركوا حينها أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة سيكون كارثةً على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء كانوا على حق".