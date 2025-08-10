برعاية رئيس الجمهورية... مراسم تسليم وتسلم حاكمية منطقة 351 في "الليونز"

Advertisement

افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني والسلام الملكي والنشيد الفلسطيني، تلاه دعاء ألقتها لحاكمة السابقة مرسيل سلامة، ثم كلمة وجدانية لعريف الاحتفال النقيب جان قسيس أكد فيها أن "العطاء والخدمة هما جوهر الليونزية ومنارتها التي تضيء في عتمة الأزمان الصعبة".وشكر أبو خليل في كلمة أعضاء أندية الليونز في لبنان والأردن وفلسطين على تعاونهم ودعمهم خلال ولايته، مؤكدًا أن "النجاح الذي تحقق لم يكن نتيجة جهد فردي بل ثمرة عمل جماعي متكامل". ودعا إلى "استمرار الالتزام بالرسالة الليونزية بروح التضامن والتجدد".من جانبه، نقل شحادة "تحيات وتقديره الكبير للدور الذي تؤديه أندية الليونز الدولية"، معتبرًا أن "عملية التسليم والتسلم تجسد ديناميكية الجمعية وروح الاستمرارية والتجدد في خدمة الإنسان".وأشاد "بإنجازات الحاكم السابق جوزيف أبو خليل، وبالرؤية الطموحة للحاكم الجديد ميشال حسون"، مؤكدًا "دعم الرئاسة لثلاثة مسارات وطنية أساسية: تعزيز الأمن الوطني وبسط سلطة الدولة، بناء اقتصاد مستدام ومنتج، تأسيس ذكية رقمية".وختم بالتمنيات بالنجاح للحاكم الجديد، مؤكدًا أن "الأمانة التي تسلمها هي أمانة الاستمرار في العمل بضمير ومسؤولية وروح التعاون".