برعاية رئيس الجمهورية... مراسم تسليم وتسلم حاكمية منطقة 351 في "الليونز"
Lebanon 24
10-08-2025
|
05:32
A-
A+
نظم نادي ليونز احتفال تسليم وتسّلم بين الحاكم السابق المباشر للمنطقة 351 (لبنان –
الأردن
– فلسطين) جوزيف أبو خليل والحاكم الجديد ميشال حسون، برعاية رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ممثّلًا بوزير المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة في سن الفيل، بحضور رسمي وشخصيات أمنية ونقابية وليونزية بارزة من
لبنان
والأردن وفلسطين.
افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني والسلام الملكي
الأردني
والنشيد الفلسطيني، تلاه دعاء ألقتها لحاكمة السابقة مرسيل سلامة، ثم كلمة وجدانية لعريف الاحتفال النقيب جان قسيس أكد فيها أن "العطاء والخدمة هما جوهر الليونزية ومنارتها التي تضيء في عتمة الأزمان الصعبة".
وشكر أبو خليل في كلمة أعضاء أندية الليونز في لبنان والأردن وفلسطين على تعاونهم ودعمهم خلال ولايته، مؤكدًا أن "النجاح الذي تحقق لم يكن نتيجة جهد فردي بل ثمرة عمل جماعي متكامل". ودعا إلى "استمرار الالتزام بالرسالة الليونزية بروح التضامن والتجدد".
من جانبه، نقل شحادة "تحيات
الرئيس عون
وتقديره الكبير للدور الذي تؤديه أندية الليونز الدولية"، معتبرًا أن "عملية التسليم والتسلم تجسد ديناميكية الجمعية وروح الاستمرارية والتجدد في خدمة الإنسان".
وأشاد "بإنجازات الحاكم السابق جوزيف أبو خليل، وبالرؤية الطموحة للحاكم الجديد ميشال حسون"، مؤكدًا "دعم الرئاسة لثلاثة مسارات وطنية أساسية: تعزيز الأمن الوطني وبسط سلطة الدولة، بناء اقتصاد مستدام ومنتج، تأسيس
جمهورية
ذكية رقمية".
وختم بالتمنيات بالنجاح للحاكم الجديد، مؤكدًا أن "الأمانة التي تسلمها هي أمانة الاستمرار في العمل بضمير ومسؤولية وروح التعاون".
