Advertisement

لبنان

خريس: للسيادة العادلة التي تصون إنجازات المقاومة

Lebanon 24
10-08-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1403056-638904304194175429.jpg
Doc-P-1403056-638904304194175429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت كشافة "الرسالة الإسلامية" في ساحة بلدة برج رحال ذكرى أربعينية الإمام الحسين عبر مشهدية حسينية مؤثرة، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، وعدد من القيادات في حركة "أمل"، وفعاليات كشفية واجتماعية.
Advertisement

وفي كلمته، توقف النائب علي خريس عند تضحيات شهداء المقاومة، مهديا إنجازاتها إلى الجيش اللبناني، ومقدما التعازي لقائد الجيش العماد رودولف هيكل وعوائل الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

كما دعا إلى التمسك بالسيادة اللبنانية العادلة التي تحفظ إنجازات المقاومة، وتؤمن للبنان حماية وحدته وكرامته في مواجهة أي عدوان أو انتهاك.
مواضيع ذات صلة
خريس: إخرج العدو من أرضنا ليس بالكلام إنما بالفعل وبالمقاومة
lebanon 24
10/08/2025 18:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فنيش: المقاومة لن تتراجع ودورها ضمانة لسيادة لبنان
lebanon 24
10/08/2025 18:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: "الاسرائيلي" في الملفات التي فتحها حقق إنجازات تكتيكية لكن لم يحقق الاستراتيجية المستقرة
lebanon 24
10/08/2025 18:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: السيادة شراكة بين الجيش والشعب والمقاومة!
lebanon 24
10/08/2025 18:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24