خريس: للسيادة العادلة التي تصون إنجازات المقاومة

أحيت كشافة "الرسالة الإسلامية" في ساحة بلدة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عبر مشهدية مؤثرة، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ، وعدد من القيادات في حركة "أمل"، وفعاليات كشفية واجتماعية.وفي كلمته، توقف النائب علي عند تضحيات ، مهديا إنجازاتها إلى ، ومقدما التعازي لقائد الجيش العماد رودولف هيكل وعوائل ، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.كما دعا إلى التمسك بالسيادة العادلة التي تحفظ إنجازات المقاومة، وتؤمن للبنان حماية وحدته وكرامته في مواجهة أي عدوان أو انتهاك.