بهية الحريري: كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء

أجرت رئيسة " للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد ، معزية بشهداء الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في منطقة مجدلزون يوم أمس السبت.وتوجهت في بيان إلى "المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وجنودا، وإلى ذوي بأحر التعازي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".وأكدت أن " الجيش الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، يجسدون أسمى معاني التضحية بما هو غال في سبيل ما هو أغلى"، مؤكدين أن" ستبقى رمز وحدة وسيادة ودرع حمايته من كل الأخطار المحدقة به"، وتمنت أن "يتمكن الجيش الوطني من استكمال مسيرته في تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، ليعبر بلبنان إلى بر الأمان".وختمت: "كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء. حفظ الله جيشنا الوطني وحمى وطننا الحبيب لبنان".