بهية الحريري: كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء

10-08-2025 | 07:14
Doc-P-1403063-638904321782914049.jpg
Doc-P-1403063-638904321782914049.jpg photos 0
 أجرت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزية بشهداء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في منطقة مجدلزون يوم أمس السبت. 
وتوجهت الحريري في بيان إلى "المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وجنودا، وإلى ذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".


وأكدت أن "شهداء الجيش الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، يجسدون أسمى معاني التضحية بما هو غال في سبيل ما هو أغلى"، مؤكدين أن" المؤسسة الوطنية ستبقى رمز وحدة وسيادة لبنان ودرع حمايته من كل الأخطار المحدقة به"، وتمنت أن "يتمكن الجيش الوطني من استكمال مسيرته في تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، ليعبر بلبنان إلى بر الأمان".


وختمت: "كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء. حفظ الله جيشنا الوطني وحمى وطننا الحبيب لبنان".
